За підтримки фонду Ігоря Палиці в Україні проходить найбільший юнацький футбольний турнір

Такий подарунок юним футболістам фонд Ігоря Палиці зробив до свого 10-річчя.

За підтримки Благодійного фонду Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" в Україні проходить юнацький футбольний турнір "Кубок єднання-2021". Такий подарунок юним футболістам фонд зробив до свого 10-річчя.

Це наймасштабніші футбольні змагання серед тих, які до цього часу проводились в Україні. У ньому беруть участь 400 команд із 22 областей України. 11 вересня почалися відбіркові турніри, які проходять на місцевих стадіонах. Підтримати юнаків прийшли їхні друзі, рідні, знайомі, однокласники та вболівальники футболу.

"Я стежу за перебігом матчів. У нас багато талановитої спортивної молоді. Переконаний, що частина з них піде у великий спорт і своїми іменами прославить Україну. Ми — держава сильних духом переможців, і саме спорт розкриває цей потенціал у молодого покоління. Це і є метою турніру "Кубок єднання-2021". Об’єднуємося довкола футболу — об’єднуємо Україну. Бажаю командам успіху, гарної гри та достойної перемоги", — сказав засновник фонду Ігор Палиця.

Переможці визначились у Миколаївській, Донецькій, Одеській, Чернівецькій, Чернігівській та Хмельницькій областях. Незабаром відбіркові матчі пройдуть і в інших областях.

Перемога у відбірковому турі відкриє юним футболістам дорогу до фіналу, який пройде 26 вересня в Луцьку. Тоді ж і визначиться переможець. Між тим, організатори турніру не обмежилися лише нагородами переможців-фіналістів. Призовий фонд Благодійного фонду Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом" передбачає призи та подарунки для всіх команд-учасниць, які взяли участь у турнірі, у тому числі й у відбіркових матчах.

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