За підтримки спонсорів мешканці багатоквартирного будинку на вул. Катерини Білокур в Ірпені відновили знищену російською артилерією покрівлю

«Багатоквартирний будинок на вулиці Катерини Білокур, 9 в Ірпені (ЖК “Грін Ярд”) – один із тих, які були серйозно пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Окрім вибитих вікон та дверей і пошкодженого фасаду, там була вщент спалена покрівля.

Однак зараз завдяки активності мешканців та спонсорській допомозі дах повністю відновлено», – зазначив мер Ірпіня Олександр Маркушин на своїй сторінці в фейсбуці.

Також Олександр Маркушин подякував справжньому другу Ірпеня Олександру Тамаєву, що фінансово підтримав мешканців будинку в надважливій для них справі – відновленні рідного дому. Загальна вартість ремонтних робіт склала понад 500 тисяч гривень.

«Я вважаю, що кожен повинний бути небайдужим та при можливості допомогати людям, що постраждали від воєнних дій. Адже тільки спільними зусиллями ми зможемо відновити цю прекрасну країну», - сказав Олександр Тамаєв на зустрічі з журналістами.

Нагадаємо, що в місті зруйновано близько 50% будинків. Візуально пошкоджено близько 90% будівель.