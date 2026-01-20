ТСН у соціальних мережах

«За півгодини не відчуваєш рук і ніг». Енергетики ДТЕК розповіли про ремонти в морози

Внаслідок морозів і масштабів руйнувань внаслідок ворожих обстрілів енергетикам ДТЕК доводиться подекуди працювати цілодобово, щоб повертати людям світло.

Про це свідчить відео-репортаж.

«У нас буває таке, що ми сутками працюємо, буває таке, що пів дванадцятого приїжджаємо, в час ночі, два-три», - сказав майстер кабельної бригади бутанського РЕМ Олександр Сторожко.

Енергетики розповідають, що морози дуже ускладнюють роботу, бо фізично неможливо довго знаходитись на відкритому повітрі і лагодити обладнання.

«Кілька годин потрібно витратити лише, щоб дістатися з пошкодженого кабелю, далі ремонтні роботи. І все це в умовах, коли на вулиці навіть за півгодини уже не відчуваєш а ні рук, а ні ніг», - пояснили енергетики.

Водночас вони розміщають біля місць ремонтів своє спецавтомобіль, щоб мати можливість погрітися і потім оперативно повернутися до роботи.

Раніше кейтерингова компанія Box Catering почала забезпечувати аварійно-ремонтні бригади ДТЕК обідами.

