ГУР успішно відбило кібератаку на портал про санкції проти РФ

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ГУР МО України успішно відбило кібератаку на головний портал про спонсорів та співучасників агресії, а також про санкції проти РФ War&Sanctions. Обсяги задіяних ресурсів свідчать про масштабну операцію, спрямовану на виведення його з ладу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Ворог протягом пів години здійснив понад 56 млн запитів — близько 40 тис. щосекунди. Для цього використали понад 3700 віртуальних машин, розміщених у більш ніж 10 країнах, зокрема в росії та Китаї.

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«Завдяки високим стандартам безпеки та фаховості команди ГУР МО України, російські спецслужби не досягли поставленої цілі. Портал не втратив жодних даних, а його інфраструктура не зазнала пошкоджень», — заявили в ГУР.

Такі масштабні організовані дії свідчать про ефективність порталу як інструменту протидії агресору. Але всі зусилля російських спецслужб марні.

Нагадаємо, раніше було здійснено потужну DDos-атаку на російський банк. Користувачі скаржилися, що не могли скористатися сервісами або побачити свої картки.

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