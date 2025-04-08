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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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За пів години — понад 56 млн запитів: ГУР успішно відбило кібератаку на портал про санкції проти РФ

7 квітня російські спецслужби здійснили потужну DDoS-атаку на портал War&Sanctions.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
ГУР

ГУР успішно відбило кібератаку на портал про санкції проти РФ

ГУР МО України успішно відбило кібератаку на головний портал про спонсорів та співучасників агресії, а також про санкції проти РФ War&Sanctions. Обсяги задіяних ресурсів свідчать про масштабну операцію, спрямовану на виведення його з ладу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Ворог протягом пів години здійснив понад 56 млн запитів — близько 40 тис. щосекунди. Для цього використали понад 3700 віртуальних машин, розміщених у більш ніж 10 країнах, зокрема в росії та Китаї.

«Завдяки високим стандартам безпеки та фаховості команди ГУР МО України, російські спецслужби не досягли поставленої цілі. Портал не втратив жодних даних, а його інфраструктура не зазнала пошкоджень», — заявили в ГУР.

Такі масштабні організовані дії свідчать про ефективність порталу як інструменту протидії агресору. Але всі зусилля російських спецслужб марні.

Нагадаємо, раніше було здійснено потужну DDos-атаку на російський банк. Користувачі скаржилися, що не могли скористатися сервісами або побачити свої картки.

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