За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру повернулися до роботи

Наразі до репетицій готові восьмеро маріупольських артистів.

За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру, який у березні розбомбили росіяни, знову повернулися до роботи. Але в Ужгороді - де приміщенням театру з ними поділилися колеги. Що пережили артисти у рідному місті та що хочуть розповісти глядачам, - повідомляє ТСН.

ЇЇ рідний театр знищений надпотужною бомбою, яку скинули росіяни. Віра Лебединська зізнається - до останнього, вірила, що театр захистить її і тих, хто ховався у ньому від обстрілів з перших днів війни. Але потім почула свист і звук вибуху, оговтатися від якого не може й досі.

Тоді й не думала що знову колись вийде на сцену. Але нині - через 2 з половиною місяці разом з іншими маріупольськими акторами знову працює над виставою. В Ужгороді, де з ними поділилися приміщенням закарпатські колеги

Проте одразу повернутися до роботи, кажуть актори, і самі зможуть не швидко - весь їхній реквізит та костюми згоріли. Та й більшість колег поки лише у дорозі до Закарпаття.

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Наразі до репетицій готові восьмеро маріупольських артистів. Зізнаються, дістатися на мирну територію було нелегко.

Один з акторів до останнього не полишав Маріуполь, бо піклувався про 90-річну мати, яка не витримала життя у бомбосховищі і померла у нього на руках.

Допомогти оговтатися від жахів війни маріупольським акторам обіцяють працівники закарпатського драмтеатру. Вони зараз теж не можуть працювати повноцінно – адже з десяток їхніх акторів на фронті.

У найближчих планах об’єднаного колективу - щонайменше два проєкти.

Перший - це вистава про Василя Стуса і другий проєкт - це вистава, яка буде зроблена на сповіді авторів, які перебували в Маріуполі під час війни, які були у театрі під час бомбардування.

Якою буде перша спільна вистава у театрі ще вирішують, але покажуть її вже у серпні у новому сезоні.

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