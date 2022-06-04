За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру повернулися до роботи

Наразі до репетицій готові восьмеро маріупольських артистів.
За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру, який у березні розбомбили росіяни, знову повернулися до роботи. Але в Ужгороді - де приміщенням театру з ними поділилися колеги. Що пережили артисти у рідному місті та що хочуть розповісти глядачам, - повідомляє ТСН.
ЇЇ рідний театр знищений надпотужною бомбою, яку скинули росіяни. Віра Лебединська зізнається - до останнього, вірила, що театр захистить її і тих, хто ховався у ньому від обстрілів з перших днів війни. Але потім почула свист і звук вибуху, оговтатися від якого не може й досі.
Тоді й не думала що знову колись вийде на сцену. Але нині - через 2 з половиною місяці разом з іншими маріупольськими акторами знову працює над виставою. В Ужгороді, де з ними поділилися приміщенням закарпатські колеги
Проте одразу повернутися до роботи, кажуть актори, і самі зможуть не швидко - весь їхній реквізит та костюми згоріли. Та й більшість колег поки лише у дорозі до Закарпаття.
Наразі до репетицій готові восьмеро маріупольських артистів. Зізнаються, дістатися на мирну територію було нелегко.
Один з акторів до останнього не полишав Маріуполь, бо піклувався про 90-річну мати, яка не витримала життя у бомбосховищі і померла у нього на руках.
Допомогти оговтатися від жахів війни маріупольським акторам обіцяють працівники закарпатського драмтеатру. Вони зараз теж не можуть працювати повноцінно – адже з десяток їхніх акторів на фронті.
У найближчих планах об’єднаного колективу - щонайменше два проєкти.
Перший - це вистава про Василя Стуса і другий проєкт - це вистава, яка буде зроблена на сповіді авторів, які перебували в Маріуполі під час війни, які були у театрі під час бомбардування.
Якою буде перша спільна вистава у театрі ще вирішують, але покажуть її вже у серпні у новому сезоні.
Читайте також:
- У Києві відновлює роботу Театр на Подолі: графік вистав
- Окупанти розібрали завали і вивезли тіла з драмтеатру Маріуполя – радник мера
- Окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя