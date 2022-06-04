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За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру повернулися до роботи

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За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру повернулися до роботи

Фото: ТСН.ua

Наразі до репетицій готові  восьмеро маріупольських артистів.

За півтори тисячі кілометрів від рідної сцени: актори маріупольського драмтеатру, який у березні розбомбили росіяни, знову повернулися до роботи. Але в Ужгороді - де приміщенням театру з ними поділилися колеги. Що пережили артисти у рідному місті та що хочуть розповісти глядачам, - повідомляє ТСН.

ЇЇ рідний театр знищений надпотужною бомбою, яку скинули росіяни. Віра Лебединська  зізнається - до останнього, вірила, що театр захистить її і тих, хто ховався у ньому від обстрілів з перших днів війни.  Але потім   почула свист і  звук вибуху, оговтатися від якого не може й досі. 

Тоді й не думала що знову колись вийде на сцену. Але   нині - через 2 з половиною місяці разом з іншими маріупольськими акторами  знову  працює над виставою. В Ужгороді, де з ними поділилися приміщенням  закарпатські колеги 

Проте одразу повернутися до  роботи, кажуть актори, і самі зможуть не швидко - весь їхній реквізит та костюми згоріли. Та й більшість  колег поки лише у дорозі до Закарпаття.

Наразі до репетицій готові  восьмеро маріупольських артистів. Зізнаються, дістатися на мирну територію було нелегко.

Один з акторів до останнього  не полишав Маріуполь, бо піклувався про 90-річну мати, яка не витримала життя у бомбосховищі і   померла у нього на руках. 

Допомогти оговтатися від жахів війни маріупольським акторам обіцяють працівники  закарпатського драмтеатру. Вони зараз теж не можуть працювати повноцінно    – адже з десяток їхніх  акторів на фронті. 

У найближчих планах об’єднаного колективу -  щонайменше два проєкти. 

Перший - це вистава про Василя Стуса і другий проєкт - це вистава, яка буде зроблена на сповіді авторів, які перебували в Маріуполі під час війни, які були у театрі під час бомбардування. 

Якою буде перша спільна вистава у театрі ще вирішують, але покажуть її вже у серпні у новому сезоні.  

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