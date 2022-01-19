"За посади не тримаємося": партія "ЗА МАЙБУТНЄ" просить скасувати місце заступника голови райради Вишгорода

Наразі посаду заступника голови райради обіймає Ігор Мадяр, представник партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Київська обласна організація політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" звернулася до голови Вишгородської районної ради з пропозицією скасувати посаду заступника голови райради.

Відповідне звернення направив голова організації Ярослав Москаленко. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

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"Основним завданням Київської обласної організації Політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" є покращення добробуту громадян Київської області. Зважаючи на обмеження бюджетів для фінансування апаратів районних рад, постало питання економії коштів. Ми не можемо стояти осторонь такої ситуації та готові сприяти її вирішенню і закликаємо до оптимізації структури апарату Вишгородської районної ради", - йдеться у зверненні.

Москаленко повідомив, що наразі посаду заступника голови райради обіймає Ігор Мадяр, представник партії "ЗА МАЙБУТНЄ". Станом на сьогодні загальний бюджет на апарат райради складає 1,2 млн грн, зарплата заступника з усіма надбавками набігає в середньому до 30 тис. грн на місяць.

"Рік тому наша політична сила, зайнявши в області третє місце на виборах за чисельністю заведених депутатів місцевого рівня, взяла на себе відповідальність робити все, щоб вивести Київщину зі стагнації. Всі наші дії, вчинки кожного члена команди орієнтовані, в першу чергу, на потреби мешканців регіону. І сьогодні, коли є серйозні питання до формування бюджету, наш пріоритет віднайти кошти, в першу чергу, на соціальну сферу. При обмеженості районного бюджету ми шукаємо всі можливі шляхи, щоб оптимізувати видатки. І якщо треба - то наполягатимемо на скороченні апарату. Ми не тримаємось за посади, ми робимо політику, в якій пріоритет інтереси громад", - зазначив Москаленко.