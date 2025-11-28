За проблемний лічильник води нарахують штраф: на яку деталь треба звернути увагу

Лічильники води / © pixabay.com

Лічильник води має працювати справно та обов’язково бути опломбованим. Пломба підтверджує, що прилад не пошкоджено і ніхто не втручався у його роботу. Це важлива позначка, яка свідчить про правильне використання засобу обліку води.

Якщо пломбу зірвано, на споживача можуть накласти штраф: від 1 700 до 3 400 грн для фізичних осіб та від 8 500 до 17 000 грн для компаній.

Розмір штрафу залежить від того, випадково чи навмисно зняли пломбу.

Якщо пломбу зірвали випадково, треба одразу повідомити водоканал, зафіксувати показники лічильника та скласти заяву.

Після перевірки водоканал встановить нову пломбу та видасть акт, який підтверджує справність приладу.

