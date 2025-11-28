ТСН у соціальних мережах

За проблемний лічильник води нарахують штраф: на яку деталь треба звернути увагу

На лічильнику обов’язково має бути пломба, бо якщо її зірвано, на споживача можуть накласти штраф.

Лічильники води

Лічильники води / © pixabay.com

Лічильник води має працювати справно та обов’язково бути опломбованим. Пломба підтверджує, що прилад не пошкоджено і ніхто не втручався у його роботу. Це важлива позначка, яка свідчить про правильне використання засобу обліку води.

Про це пише Радіо ТРЕК.

Якщо пломбу зірвано, на споживача можуть накласти штраф: від 1 700 до 3 400 грн для фізичних осіб та від 8 500 до 17  000 грн для компаній.

Розмір штрафу залежить від того, випадково чи навмисно зняли пломбу.

Якщо пломбу зірвали випадково, треба одразу повідомити водоканал, зафіксувати показники лічильника та скласти заяву.

Після перевірки водоканал встановить нову пломбу та видасть акт, який підтверджує справність приладу.

Раніше ми писали про те, як правильно знімати показники лічильника води.

