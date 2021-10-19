За програмою "Велике будівництво" на Волині стартував довгоочікуваний ремонт дороги Війниця-Локачі

За програмою "Велике будівництво" на Волині стартував довгоочікуваний ремонт дороги Війниця-Локачі

Довжина маршруту - понад 184 км.

На маршруті Війниця – Локачі у Волинській області в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочато ремонт, старту якого місцеві мешканці чекали багато років.

Про це повідомила Facebook-сторінка Укравтодору.

Цей маршрут є частиною траси Т-03-11 – однієї з найдовших доріг Волині протяжністю понад 184 км.

В даний момент у селі Війниця підрядник приступив до фрезерування зношеного дорожнього покриття, дорожня техніка рухається у напрямку колишнього райцентру. До кінця року планується влаштувати вирівнюючий шар асфальту на 5,5-кілометровому відрізку, а фінішне асфальтування провести вже у наступному році.

"По завершенню всього комплексу ремонтних робіт населеними пунктами Війниця, Павлівка, Михайлівка та Крухиничі пролягатиме якісна освітлена дорога з відновленим покриттям, розміткою та дорожніми знаками, заасфальтованими з’їздами і в’їздами в двори", - розповіли в Укравтодорі.

Крім цього, проєктом передбачено уздовж всієї ділянки по лівій стороні прокласти пішохідну доріжку, відокремлену від проїзної частини бар’єрним огородженням, а також відремонтувати існуючі автопавільйони та звести один новий.

Окрім ділянки Війниця – Локачі, дорожники працюють на 16-кілометровому відтинку Привітне – Скобелка, тут проводяться роботи з влаштування верхнього шару. Також ремонтується 22 км маршруту Камінь-Каширський – Нуйно.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки програмі "Велике будівництво" українці вже користуються сучасною інфраструктурою поза межами великих міст.

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