За програмою Зеленського будують нову дорогу до Одеського порту: стартувало зведення естакади

За програмою Зеленського будують нову дорогу до Одеського порту: стартувало зведення естакади

На будівництві дороги до Одеського морського торгового порту за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалося зведення естакади, яка з'єднає ділянку, що будується, з уже наявною естакадою Адміністрації морських портів України.

Про це Укравтодор повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Нова цементобетонна дорога протяжністю 5,3 км будується замість діючої, що проходить територією приватного підприємства, проїзд якою для водіїв є платним.

На будівництві естакади вже розпочалися підготовчі роботи. Як уточнює Укравтодор, саме ця інженерна споруда забезпечить обхід території приватної компанії.

Після завершення будівництва нова дорога з'єднає трасу М-28 Одеса - Южний безпосередньо з портом.

Вздовж усіх 5,3 км нової дороги через складні гідрогеологічні умови підряднику знадобиться замінити земляне полотно на глибину до двох метрів. Наразі будівництво основи дороги вже розпочалося.

Додатково на об'єкті будуть побудовані TIR-майданчики для 300 великовагових автомобілів, два майданчики системи «Зважування-у-русі» (WiM), контрольно-пропускний пункт для проходження митного контролю, а також естакади, які приєднають дорогу до наявної естакаді АМПУ.

Закінчення робіт заплановано на 2022 рік.

Загалом у 2021 році в Одеській області має бути побудовано і відновлено 180 км доріг державного значення.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що «Велике будівництво» Володимира Зеленського розпочалося на трасі Запоріжжя-Донецьк. Планується відновити 18,8 км дороги.

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