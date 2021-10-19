За програмою Зеленського капітально оновили три мости на трасі КПП "Демино-Олександрівка" – Луганськ

За програмою Зеленського капітально оновили три мости на трасі КПП "Демино-Олександрівка" – Луганськ

Незабаром в експлуатацію введуть ще один міст.

У Луганській області у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" завершився капітальний ремонт трьох мостів на дорозі Р-66 Контрольно-пропускний пункт "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ.

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Луганській області.

За президентською програмою на цій трасі відновили шляхопровід через залізницю на км 192+862, міст на км 182+933, а також міст через річку Біленька на км 188+578 (населений пункт Гірське).

Станом на зараз дорожники ще очікують на дозвільні документи для введення в експлуатацію мосту біля Гірського. Як зазначається, документи для цього передані в Державну архітектурно-будівельну інспекцію України (ДАБІ).

Раніше повідомлялося, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Луганській області був відновлений по всій протяжності маршрут Сєвєродонецьк-Золоте.

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