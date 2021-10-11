За програмою Зеленського маршрут Сєвєродонецьк-Золоте відновили по всій протяжності

На Луганщині завершили відновлення маршруту Сєвєродонецьк – Золоте, який складається з двох ділянок доріг Р-66 та Т-13-16.

Ремонтні роботи на маршруті протяжністю 44 км провели в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор.

Наприкінці вересня тут нанесли розмітку та встановленні сигнальні стовпчики. Спеціальна розмітка, зроблена методом холодного пластику, забезпечує кращу видимість, підвищує безпеку руху та створює функціональне і естетично-привабливе покриття.

Виконання робіт контролювала Служба автомобільних доріг у Луганській області.

" Загалом плануємо у 2021 році відремонтувати 241 км доріг державного значення на Луганщині. Всього за проєктом "Велике будівництво" упродовж двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточним ремонтом буде охоплено 461 км доріг. Це більш ніж третина доріг державного значення (1200 км) області", - йдеться у повідомленні Служби.

Нагадаємо, у 2021 році в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" планують відремонтувати та реконструювати 4,5 тисячі кілометрів державних доріг та 2 тисячі кілометрів місцевих.

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