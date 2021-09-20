За програмою Зеленського на новій трасі Дніпро-Решетилівка будують унікальну для України естакаду

За програмою Зеленського на новій трасі Дніпро-Решетилівка будують унікальну для України естакаду

Аналогів естакади в Україні немає.

На трасі Н-31 Дніпро – Решетилівка, що будується з нуля у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", у Дніпропетровській області розпочалося зведення унікальної естакади через річку Оріль. Довжина штучної споруди сягне 600 метрів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Естакада є позакласовою, її аналогів в Україні досі не існувало. Особливість споруди полягає в тому, що нова магістраль перетинає річку Оріль у трьох місцях.

" Щоб не будувати 3 окремих моста, було прийнято рішення збудувати естакаду довжиною майже 600 метрів ", - пояснили в автодорі .

Усі елементи естакади будуть вироблятися безпосередньо на місці будівництва. Зараз мостобудівники вже виготовляють ростверки, колони і балки.

Також почалися роботи з влаштування окремого майданчика-стапеля, з якого прогонові будови будуть насуватися на опори.

Наразі в Дніпропетровській області будівництво траси Н-31 триває на фінішній ділянці, протяжність якої становить 29,5 км. Всього в межах області має бути побудовано близько 60 км дороги.

Загальна ж протяжність траси Н-31 у Дніпропетровській і Полтавській областях становитиме близько 140 км, з яких 80 км полтавського відрізку будуть повністю бетонними.

Після закінчення будівництва траса Н-31 стане першим українським автобаном, побудованим з нуля за всю історію незалежності. Вона буде першої категорії з 4 смугами руху і стане найкоротшим і оптимальнішим маршрутом з Дніпра до Києва.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" стала першим інфраструктурним проєктом подібного масштабу за всі роки незалежності України.

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