За програмою Зеленського спортмайданчики встановлять майже у кожному дворі

За програмою Зеленського спортмайданчики встановлять майже у кожному дворі

Програма орієнтується на всі вікові категорії.

У всіх регіонах України в межах програм Президента Володимира Зеленського "Здорова Україна" і "Велике будівництво" розпочалася установка 10 000 спортивних майданчиків, які, за планом, до кінця 2022 року мають з'явитися практично в кожному дворі.

Про це повідомляється на сайті Президента України.

Одночасно з установкою спортивних майданчиків за програмою "Здорова Україна" відбувається також реалізація проєкту "Активні парки - локації здорової України". Цей проєкт передбачає будівництво та обладнання до кінця року 600 активних парків для занять спортом просто неба. 100 активних парків наразі вже відкриті для вільного доступу.

"Ця програма Президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше наших громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей", - розповів заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Метою формування мережі активних парків є створення умов для масового залучення українців до занять спортом та популяризації здорового способу життя.

Кожен з активних парків має спеціальний QR-код, за допомогою якого їхні відвідувачі можуть вибрати для себе тренування будь-якого рівня складності, а також скористатися індивідуальними рекомендаціями власних тренерів, в ролі яких виступають зірки естради, кіно, професійні спортсмени і Президент України.

Сьогодні, за статистикою, 73% громадян України не займаються фізичними вправами через відсутність доступної сучасної й безкоштовної спортивної інфраструктури. Середня тривалість життя становить 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок, що відповідає 115-му місцю в світі.

Будівництво загальнодоступних спортивних майданчиків і активних парків має залучити до активного способу життя якомога більше українців та зробити націю здоровішою, впевнені в ОП.

Нагадаємо, нещодавно на столичному ВДНГ Володимир Зеленський в рамках програм "Здорова Україна" і "Велике будівництво" презентував урбан-парк для вуличних видів спорту. Подібні парки до 2023 року планується побудувати в усіх обласних центрах України.

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