За програмою Зеленського в Україні уже збудували 215 шкіл та садочків

За програмою Зеленського в Україні уже збудували 215 шкіл та садочків

З моменту, коли в Україні у 2020 році стартувала програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Вже реконструйовано та збудовано 215 шкіл та садочків.

Такі цифри наводяться в Instagram Володимира Зеленського.

У дописі наголошується, що така цифра є лише початком.

"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною в сучасному світі, має вважати освіту і науку своїми дійсно стратегічними, пріоритетними сферами. І в кожній з них держава повинна забезпечити кілька важливих, ключових умов. Головне - це інфраструктура. Доступний, безпечний, комфортний і - дуже важливо - безбар'єрний освітній простір", - говорить Президент у відео, виставленому в Instagram.

Нагадаємо, раніше створення якісної інфраструктури в межах "Великого будівництва" Володимир Зеленський назвав свідченням реального ставлення держави до своїх громадян.

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