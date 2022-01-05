За програмою Зеленського відновили десятки шляхів до туристичних магнітів України: перелік

За програмою Зеленського відновили десятки шляхів до туристичних магнітів України: перелік

На західній Україні завершили ремонт шляху до Національного природного парку Синевир та Букових пралісів.

Упродовж двох останніх років в Україні відремонтували сотні кілометрів шляхів, що ведуть до туристичних магнітів. Дороги до моря, заповідників, національних парків, музеїв відновили у межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Про це повідомляє Укравтодор.

“Попри виклики пандемії, відремонтовані дороги підштовхнули українців більше подорожувати всередині країни”, - йдеться у повідомленні.

На півдні України ремонтували дороги до моря. Зокрема, відновили маршрути Кароліно-Бугаз – Грибівка – Санжійка, Приморське – Затока на Одещині, дорогу до курортного містечка Очаків на Миколаївщині, під’їзд до заповідника Асканія-Нова на Херсонщині.

Азовського моря можна дістатись відремонтованими дорогами до Бердянська та Кирилівки.

На Волині за минулий рік вдалось відновити понад 70 км шляхів, що ведуть до найвідомішого туристичного “магніту” області - Шацьких озер. Йдеться про маршрут Піща – Любомль, дорогу до озера Світязь та до урочища “Гряда”.

Майже закінчили ремонт траси до міста-фортеці Кам'янця-Подільського на Хмельниччині та розпочали ремонт дороги, яка веде до Бакоти.

На західній Україні завершили ремонт шляху до Національного природного парку Синевир та Букових пралісів - Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Комфортний шлях сполучає географічний центр Європи, село Ділове на Рахівщині, місто Трускавець і смт Східниця.

За програмою президента також відремонтували дорогу до Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди на Харківщині.

Наступного року продовжиться ремонт Малого карпатського кола та завершиться відновлення шляхів до Шевченківського національного заповідника та Національного природного парку “Святі гори” на Донеччині.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні загалом було відновлено близько 14 тисяч кілометрів доріг.