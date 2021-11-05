За рахунок уніфікації тарифів на УЗ "Велике будівництво" Зеленського проклало нову припортову залізницю

Ділянка Чорноморська – Берегова завдовжки 6,8 км на Одещині отримала додаткову головну колію, за рахунок чого пропускна спроможність цього відрізку, що веде до головних портів, суттєво збільшилась.

Будівництво та електрифікація нової колії були проведені за 60 днів у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за кошти, отримані УЗ після початку поетапної уніфікації тарифів на вантажні перевезення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ще два місяці тому пропускна спроможність ділянки Чорноморська – Берегова становила 48 пар поїздів на добу. Після введення в експлуатацію додаткової колії ця ділянка зможе пропускати вже до 60 пар.

"Майже 6 років велися дискусії щодо потреб розширення перегону. Це необхідно українським промисловцям, аграріям, портовикам, а значить – усій країні, бо це експортна виручка та сотні тисяч робочих місць. Завдяки "Великому будівництву" на УЗ нам вдалося завершити 6-річну дискусію за 60 днів", – написав Кубраков.

Заплановано також будівництво та електрифікація другого головного шляху на цьому ж маршруті від "поста 30 км" до станції Берегова/станція Хімічна. Після завершення робіт на цьому відрізку пропускна спроможність становитиме вже 150 пар поїздів на добу.

За останні 10 років УЗ не реалізовувала проєктів, подібних до будівництва ділянки Чорноморська – Берегова. Почати модернізацію колійного господарства перевізник зміг після уніфікації тарифів на вантажні перевезення, що розпочалася у серпні.

"Якби УЗ не змінила свої підходи, був ризик повної зупинки руху. Нагадаю, що з 46 тисяч км залізничних колій лише 46% електрифіковані, а капітального ремонту і реконструкції потребують понад 11 тис. км залізничних колій. Не менш критичні показники у парку вагонів та локомотивів", - повідомив міністр.

Нині в УЗ відбувається поступове збільшення тарифів на перевезення залізної руди, вугілля та зерна - товарів так званого першого класу. Їхнє підвищення дає УЗ додаткові кошти, що спрямовуються на ремонт зношених колій та електрифікацію чергових ділянок, а також для відновлення парку локомотивів та вагонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в межах програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" у Києві, Харкові та Дніпрі реалізується окремий проєкт City Express з розвитку приміських пасажирських перевезень.

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