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За ракетним ударом — нова загроза: РФ зранку знову атакує Київ та низку регіонів, де і що зараз летить
У Києві на тлі оголошеної повітряної тривоги лунають вибухи.
Росіяни зрання, 17 вересня, продовжили терор українських міст після балістичної атаки. У небі — ударні дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Яка небезпека зараз:
Київ. Реактивний БпЛА над містом
Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину
Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс Київ
Реактивні БпЛА на Губиниху на Дніпропетровщині зі сходу
У КМВА після вибухів повідомили, що Подільському районі фіксується влучання в складську будівлю. Служби прямують на місце події.
Атака по Україні 17 вересня — що відомо
У ніч проти 17 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У кількох районах є пошкодження, постраждали 12 людей.
Також російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожі ракети влучили по промислових об’єктах.