РФ тероризує Україну / © Getty Images

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Росіяни зрання, 17 вересня, продовжили терор українських міст після балістичної атаки. У небі — ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Яка небезпека зараз:

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Київ. Реактивний БпЛА над містом

Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину

Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс Київ

Реактивні БпЛА на Губиниху на Дніпропетровщині зі сходу

У КМВА після вибухів повідомили, що Подільському районі фіксується влучання в складську будівлю. Служби прямують на місце події.

Атака по Україні 17 вересня — що відомо

У ніч проти 17 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У кількох районах є пошкодження, постраждали 12 людей.

Також російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожі ракети влучили по промислових об’єктах.

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