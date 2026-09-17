ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1403
Час на прочитання
1 хв

За ракетним ударом — нова загроза: РФ зранку знову атакує Київ та низку регіонів, де і що зараз летить

У Києві на тлі оголошеної повітряної тривоги лунають вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
РФ тероризує Україну

РФ тероризує Україну / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни зрання, 17 вересня, продовжили терор українських міст після балістичної атаки. У небі — ударні дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Яка небезпека зараз:

  • Київ. Реактивний БпЛА над містом

  • Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину

  • Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс Київ

  • Реактивні БпЛА на Губиниху на Дніпропетровщині зі сходу

У КМВА після вибухів повідомили, що Подільському районі фіксується влучання в складську будівлю. Служби прямують на місце події.

Атака по Україні 17 вересня — що відомо

У ніч проти 17 вересня в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. У кількох районах є пошкодження, постраждали 12 людей.

Також російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожі ракети влучили по промислових об’єктах.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie