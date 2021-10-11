За рейтингом Терехов випереджає Добкіна більш ніж вдвічі

59% опитаних задоволені діяльністю Ігоря Терехова на посаді керівника Харкова.

За Ігоря Терехова на виборах мера готові віддати свій голос 57,6% харків'ян, які визначилися зі своїм кандидатом і збираються брати участь у голосуванні.



На другому місці з великим відривом Михайло Добкін з результатом 27,6%.



Решта кандидатів набирають не більше 3,6% серед опитаних.



Такими є результати нового дослідження електоральних настроїв мешканців Харкова, проведеного групою «Рейтинг» з 2 по 7 жовтня.



При цьому 63% опитаних харків'ян очікують, що новим мером стане Ігор Терехов. Ім'я Добкіна як можливого переможця назвали лише 14% учасників опитування.



59% опитаних задоволені діяльністю Ігоря Терехова на посаді керівника Харкова. Ключовими пріоритетами в розвитку міста харків'яни вважають роботу медичних установ, вартість і якість комунальних послуг, а також боротьбу з корупцією.



Абсолютна більшість опитаних — 93% — вважають Харків комфортним для життя містом (37% вважають комфортним, 56% — швидше комфортним). Іншої думки — лише 6%.



Більшість харків'ян збираються брати участь у виборах — позитивно на це питання відповіли 75% опитаних (братимуть участь і швидше будуть брати участь).



52% опитаних вважають, що виборча кампанія в місті проходить спокійно, а 19% — скоріше спокійно.



У дослідженні «Рейтингу» методом face-to-face взяли участь 1200 респондентів у віці від 18 років. Можлива похибка репрезентативності — не більше 2,8%.



Нагадаємо, центр SOCIS також назвав Ігоря Терехова фаворитом харків'ян на виборах мера.



Відповідно до представленого 30 вересня дослідження центру, за нинішнього керівника Харкова готові віддати свій голос 52,3% жителів міста. 60,6% опитаних вважають, що якби вибори відбулися найближчої неділі, то мером став би Терехов. Ім'я Добкіна як потенційного переможця назвали лише 15,5% опитаних.

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