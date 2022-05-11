За рік до смерті Кравчук спрогнозував, коли закінчиться війна з Росією

За рік до смерті Кравчук спрогнозував, коли закінчиться війна з Росією

Головною умовою закінчення воєнних дій на території України перший український президент назвав деокупацію Криму та частини Донбасу.

Перший президент України Леонід Кравчук, який помер у вівторок, 10 травня, ще минулого року заявив, що російська агресія в Україні закінчиться лише тоді, коли світова спільнота змусить РФ повернути Україні Крим та звільнити окуповану частину Донбасу.

Про це він говорив в інтерв'ю DW.

За його словами, Мінський переговорний процес не дав реальних результатів.

“Війна триває і ми зараз ведемо боротьбу з її наслідками – обмін полоненими, робота контрольно-пропускних пунктів, різні гуманітарні проблеми. А причина залишається”, - заявив тоді у розмові з журналістами Кравчук.

Він висловив переконання, що російська агресія може закінчитися лише тоді, коли українській державі будуть повернуті всі тимчасово окуповані Росією території, і посприяти цьому може світова спільнота.

“Поки світова спільнота, Європа, США, всі разом – і, звичайно, за активної та безпосередньої участі України – не змусять Росію піти з Донбасу і Криму, не змусять Росію жити за нормами міжнародного права, війна не закінчиться", - наголосив він.

Нагадаємо, Президент Зеленський назвав Леоніда Кравчука людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці.

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