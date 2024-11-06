Кількість боргів за штрафи ТЦК за рік зросла вдвічі: яка ситуація сьогодні

В Україні спостерігається зростання боргів за штрафи, накладені через порушення правил військового обліку. За даними Міністерства юстиції, за перші десять місяців 2024 року було зафіксовано понад 21 тисячу проваджень, що у два рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Про це повідомив Опендатабот.

Зазначається, що лише кожен третій штраф цього року сплачується вчасно. Для порівняння, минулого року з 10 542 заборгованостей за штрафами ТЦК було закрито 72% справ.

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Переважна більшість боргів припадає на чоловіків — 99% або 21 161 провадження. Водночас штрафи за порушення військового обліку все частіше отримують і жінки — кількість проваджень щодо них зросла у 1,4 раза: зі 121 у 2023 році до 175 у 2024-му.

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Нагадаємо, що з 1 жовтня 2023 року в Україні військовий облік є обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60 років. Жінки мали стати на облік до 17 липня 2024 року, щоб уникнути штрафів.

Також Для боржників діє низка обмежень: неможливість відкриття нових банківських рахунків, блокування наявних, обмеження на реєстрацію угод через нотаріусів тощо. Також це може вплинути на репутацію, оскільки дані в реєстрі є публічними та доступними, зокрема для роботодавців.

Нагадаємо, що Верховна Рада розробляє новий закон для ухилянтів. Якщо законопроєкт буде ухвалено, ТЦК отримає більше повноважень у покаранні порушників військового обліку.