За рік придбав 47 земельних ділянок, квартиру і машину: полковник ЗСУ підозрюється у розкраданні 170 млн грн на харчуванні військових

У справі чиновника Міноборони, полковника Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського, якого підозрюють в організації "сімейного бізнесу" на закупівлі продуктів для військових, з'явилися нові подробиці. Досудове розслідування виявило, що влітку-2023 Козловський, ймовірно, придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей, елітну квартиру та авто, також хотів купити протезний завод у Хмельницькому на аукціоні Фонду держмайна.

Про це повідомив Центр протидії корупції, посилаючись на розслідування видання "Наші гроші".

Також стало відомо, що до групи з "розпилу" 170 млн грн на тендерах входили батьки дружини Козловського, оформлені як ФОПи, та низка фірм-монополістів харчових підрядів Міноборони.

Зазначається, що загальна вартість земельних ділянок Козловського становила 7,71 млн грн, а права власності зареєстровані саме його на тещу та тестя.

Крім цього:

У березні 2023 року Козловський, ймовірно, придбав квартиру в Києві площею 158 квадратів за 5,85 млн грн. (оцінна вартість 8,34 млн грн), в якій і проживає. Її прикрашають меблями, які купують за гроші з банківської картки тестя.

В 2023 році Козловський, як стверджують розслідувачі, купив Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн і зареєстрував її на дочку. Показово, що за весь період своєї трудової діяльності донька отримала дохід 378 тис. грн.

Обшуки у Козловського / Фото: скриншот з відео

"Фігурант навіть хотів купити протезний завод у Хмельницькому на аукціоні Фонду держмайна. Але в останній момент слідчі все зупинили – наклали арешт на завод, щоб його не купили на сумнівні гроші", – повідомляє ЦПК.

Також зазначається, що у процесі розкрадання бюджетних коштів посадові особи фірм-постачальників створювали видимість забезпечення військових комплектами товарів, хоча частину товарів не було поставлено.

"Фірми отримували гроші від Міноборони, після чого перераховували фірмі подружжя Козловського "Еко трейд Україна" (113 млн грн), тестя (56 млн грн) та тещі Козловського (2 млн грн). Загалом вдалося встановити перерахунок 172 млн грн. цього гроші було або знято з рахунків, або у банкоматах Хмельницького. Зокрема, 14 млн грн зняла особисто дружиною Козловського", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, обшуки у Козловського відбулися ще у вересні-2023. Проте фігуранта справи досі, станом на січень 2024 року, так і не заарештовано.

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