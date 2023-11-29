Отруєння дружини Буданова: за розслідування взялася команда Bellingcat

Команда вже розпочала власне розслідування, але поки на мала формального спілкування з ГУР.

Команда розслідувачів групи Bellingcat проведе власне розслідування отруєння дружини начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова – Маріанни.

Про це розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив у коментарі "Радіо Свобода".

Грозєв розповів, що в Bellingcat планують провести власне розслідування отруєння дружини Буданова спільно з командою The Insider – це засноване росіянином і зареєстроване в Латвії Інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях та викритті фейків.

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"Я і команда TheIns реально проводимо своє розслідування, але поки немає формального спілкування з ГУР", – сказав Грозєв.

Раніше про те, що команда Bellingcat взялася за розслідування отруєння Маріанни Буданової, повідомив ексочільник ГУР (2020-2021 роки) Віталій Кондратюк. Він також розповів, що дружину начальника військової розвідки було отруєно миш’яком та ртуттю.

Отруєння дружини Буданова – що відомо

Нагадаємо, 28 листопада ЗМІ заявили про отруєння Маріанни Буданової та кількох працівників ГУР, після чого це підтвердили в самій розвідці. Дружина начальника військової розвідки перебуває в лікарні і завершує курс лікування. Швидша за все, жінку отруїли через їжу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Дружину Буданова отруїли! Все, що відомо на цю мить!

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