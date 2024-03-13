Є багато красномовних доказів того, як росіяни "звільнили" місто від звичайних благ цивілізації.

До прикладу, в Донецьку не працює пошта. Така ситуація дуже здивувала пропагандистку Тетяну Монтян, яка не може відправити посилку до РФ.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Божевільна Монтян розлючена, що у Донецьку не працює пошта

Монтян незадоволена Росією

Російська пропагандистка не розуміє, як таке сталося у "звільненому від фашистів" Донецьку, де десять років немає жодних бандерівців. Неймовірно! А як же ваша "вєлікая дєржава", яка мала забезпечити добробут і процвітання?

Дійсно, наголошує журналіст, у такій "злиденній фашистській Україні", яка 10 років замерзає та розвалюється, чомусь у кожному райцентрі працює "Нова пошта". Натомість в одному з найбагатших у минулому мегаполісів України, якому Росія дуже "допомогла", тепер навіть на головпоштамті марок та конвертів немає.

"Не розумію тільки, чим вона незадоволена? Це ж вона боролася за те, щоби Донецьк звільнили від Нової пошти і замість нормального життя було це гівно. Радій, це ж твоїх рук діло! Ти десять років цього вимагала", – резюмував Денис Казанський.

Раніше путініст Охлобистін заявив, що Росія перетворила Донбас на помийку.

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