Є багато красномовних доказів того, як росіяни "звільнили" місто від звичайних благ цивілізації.
До прикладу, в Донецьку не працює пошта. Така ситуація дуже здивувала пропагандистку Тетяну Монтян, яка не може відправити посилку до РФ.
Про це пише журналіст Денис Казанський.
Монтян незадоволена Росією
Російська пропагандистка не розуміє, як таке сталося у "звільненому від фашистів" Донецьку, де десять років немає жодних бандерівців. Неймовірно! А як же ваша "вєлікая дєржава", яка мала забезпечити добробут і процвітання?
Дійсно, наголошує журналіст, у такій "злиденній фашистській Україні", яка 10 років замерзає та розвалюється, чомусь у кожному райцентрі працює "Нова пошта". Натомість в одному з найбагатших у минулому мегаполісів України, якому Росія дуже "допомогла", тепер навіть на головпоштамті марок та конвертів немає.
"Не розумію тільки, чим вона незадоволена? Це ж вона боролася за те, щоби Донецьк звільнили від Нової пошти і замість нормального життя було це гівно. Радій, це ж твоїх рук діло! Ти десять років цього вимагала", – резюмував Денис Казанський.
Раніше путініст Охлобистін заявив, що Росія перетворила Донбас на помийку.
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