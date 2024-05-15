За що штрафують водіїв на 3400 грн та чи завжди правомірне покарання 

Водії можуть оскаржити накладання штрафу за прострочене посвідчення під час дії воєнного стану та протягом року після його закінчення.

Деякі водії повідомляють, що були оштрафовані працівниками поліції за використання прострочених водійських посвідчень. Експерти стверджують, що таке покарання є незаконним і може бути оскаржено в суді.

Про це пише "Автотема".

"Останнім часом з’явилася інформація про те, що деякі працівники поліції нібито застосовують нову шахрайську схему, накладаючи штрафи на водіїв за використання прострочених тимчасових водійських посвідчень", – йдеться у повідомленні.

Автори статті зазначають, що під час дії воєнного стану, такі дії поліції є неправомірними і суперечать постанові Кабінету міністрів України №184 від 3 березня 2022 року.

Згідно з цим нормативним документом, особи, які мають прострочене водійське посвідчення, видане вперше, допускаються до керування транспортними засобами під час дії воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування.

"Деякі поліцейські, використовуючи правову необізнаність водіїв, накладають на них штраф у розмірі 3400 грн. Однак, у разі оскарження цього штрафу в судовому порядку, його скасовують", – зазначають експерти.

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