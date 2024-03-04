"За що?!": в Івано-Франківську підлітки жорстоко били перехожих й знімали все на відео

В Івано-Франківську група молодиків просто посеред вулиці нападала та жорстоко гамселила випадкових перехожих. Не цуралися нелюди бити навіть пенсіонерів, а свої злочини знімали на відео та викладали у мережу. У поліції уже затримали одного з юнаків та дізналися, що відбувалося насправді.

Приголомшливі подробиці жорстоких побиттів, а також детальніше про те, хто міг командувати молодиками, до чого тут скінхеди та що загрожує молодикам в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.ua.

Жах в Івано-Франківську

В це складно повірити, але й таке може трапитися серед білого дня. 3 березня мережу облетіла серія відео, які обурюють та навіть викликають гнів. В Івано-Франківську група молодиків полювала на випадкових перехожих та нещадно била незнайомців ні за що. Не проходили повз навіть беззахисних пенсіонерів. Все це вони знімали на камеру, щоб потім вихвалятися у мережі.

Як писали місцеві телеграм-канали, напади відбувались у різний час і в різних районах обласного центру, утім тактика у нападників була одна, при чому аж надто звіряча. Вони підходили зі спини до перехожих, які навіть не могли підозрювати, що їм щось може загрожувати у рідному дворі, а потім завдавали ударів ногами, а коли жертви падали, запилювали їм очі перцевим балончиком.

Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. За допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило

Поліція знайшла хуліганів

У поліції спрацювали оперативно, хоч запевняють, що про правопорушення самі дізнались з мережі - ніхто з містян за допомогою до них не звертався. Правоохоронці в той же день змогли затримати одного з підозрюваних. Ним виявився 16-річний хуліган. Його допитали, а також запитали його матір, як вона допустила таку поведінку сина.

4 березня стало відомо про затримання і другого молодика. Він студент-першокурсник, якому тільки-но виповнилось 18. Наразі точно відомо про два факти побиття ними невинних.

"Правопорушники завдавали удари випадковим перехожим, зокрема й літнім людям, та застосовували балончик сльозогінної дії. Свої дії фіксували на мобільні телефони. Поліцейські розпочали кримінальне провадження, встановили осіб, причетних до правопорушень. Двом молодикам слідчі уже оголосили підозру. Ще двох молодиків наразі допитують слідчі Івано-Франківського РУП, перевіряють їх причетність до протиправної діяльності.

Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що 16-річний підліток навмисно завдав удар в спину 80-річній мешканці Івано-Франківська. Пенсіонерка впала на землю, однак правопорушник продовжив бити перехожу, а згодом розпилив в обличчя засіб сльозогінної дії.

Поліцейські встановили ще один факт протиправної діяльності молодиків. Спільно з 18-річним приятелем, студентом першого курсу одного з університетів, вони завдали тілесних ушкоджень 35-річному мешканцю Івано-Франківська, із застосуванням металевого предмета та балончику сльозогінної дії", – йдеться у повідомлення.

Підозрюваних судитимуть за хуліганство. Чи сядуть вони в тюрму, вирішуватиме суд. Відреагували на ганебний інцидент і в Івано-Франківській ОВА. 3 березня її голова Світлана Онищук скликала термінову нараду з керівництвом правоохоронців, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. І це дуже важливо, особливо зараз. За цю ситуацію моментально схопилась російська пропаганда, яка запустила в соцмережах чутки про те, що юнаки б’ють саме російськомовних пенсіонерів.

Увага! Російський фейк!

Факт того, що хулігани полювали саме на російськомовних чи переселенців підтвердження немає – це лише чергова зла вигадка рашистів, за допомогою якої вони намагаються посіяти ворожнечу серед українців. Крім того, на одному з відео чути, що мешканка міста, на яку напали молодики, говорить українською.

Захоплювалися скінхедами та вбили чоловіка

Проте побиття у Франківську, на жаль, ситуація не унікальна. 29 лютого у Краснограді на Харківщині стало відомо, що троє юнаків напали, відгамселили і залишили помирати 62-річного пенсіонера. Школярі збили жертву з ніг та накинулися всі втрьох, били жорстоко. А все, що відбувалося, знімали на відео. Потім впевнилися в тому, що жертва померла та втекли. Приголомшливі подробиці розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

"В Краснограді посеред дня троє хлопців в парку напали на 62-річного чоловіка. Він повертався додому з місцевого ринку – там заробляв ремонтом велосипедів. На пів дороги школярі збили жертву з ніг та накинулися всі втрьох, били жорстоко. А все, що відбувалося, знімали на відео. Потім впевнилися в тому, що жертва померла та втекли.

Найстарший серед них – 15-річний Ярослав, він же лідер групи. Після затримання сказав, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців в Києві. Саме тому вбивство знімали від початку до кінця – для підтвердження того, що воно насправді було. Натхнення та інструкції Ярослав отримував через телеграм-канал про вбивства та маніяків. А готове відео відправив своєму віртуальному “товаришу”, який так само захоплюється вбивствами.

Ці записи слідчі знайшли в телефонах у школярів. Двом молодшим, Марку та Дмитру – по чотирнадцять років. Тепер всі вони кажуть, що нібито не хотіли вбивати, а лише побити. Втім на виявленому відео хлопці зовсім не дивуються та не лякаються, коли розуміють, що чоловік вже не дихає, а навпаки жартують про крематорій.

Завдяки слідчій та оперативній роботі маленьких садистів вдалося знайти та затримати, будемо клопотати про тримання під вартою для них. У вбивстві зізнались всі троє. Матір найстаршого виховує його сама, при цьому веде асоціальний спосіб життя. Батьки двох інших хлопців не хочуть вірити в те, що їхні діти могли таке зробити", – написав Болвінов.

У поліції попередили батьків

Поліцейський вважав за важливе звернутися до всіх українців, у кого є неповнолітні діти. Ситуація в Україні зараз не легка і вона, безперечно, впливає і на психіку дітей. Щоб уникнути подібних ганебних інцидентів та вберегти себе та своїх рідних, потрібно частіше цікавитися інтересами дітей, звертати увагу на те, чим вони займаються та з ким спілкуються в Інтернеті.

"Звертаюсь до всіх. Зараз важкі часи, навіть для дорослих. Хочу звернутися до кожного, в кого є діти, особливо підлітки. Увага до них та взаємна довіра допоможуть уникнути найгіршого. Інтернет-середовище, загальна ситуація в країні та відсутність контролю можуть призвести до поганих наслідків. Будьте пильними, слідкуйте за тим, що захоплює ваших дітей, з ким вони спілкуються. Бережіть їхнє психічне здоров'я та майбутнє. Цих фанатів скінхедів ми вирахували, знайшли та затримали дуже швидко. І можу запевнити, окрім реального терміну за ґратами на таку молодь більше нічого не чекає. Не зважаючи на вік", – резюмував він.

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