За що в Україні поліція може притягнути до відповідальності військовозобов'язаного: в Нацполіції пояснили

Якщо громадянин, який є військовозобов'язаним, вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то його буде притягнуто до адмінвідповідальності.

В Україні правоохоронці можуть притягати до відповідальності громадян, які не виконали обов’язкову вимогу з’явитися за викликом до ТЦК та СП. За це передбачена адміністративна відповідальність.

Про це в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна” розповів голова Нацполіції України Іван Вигівський.

"Водночас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період настає кримінальна відповідальність, передбачена статтею 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України", - зазначив Іван Вигівський.

За його словами, якщо громадянин, який є військовозобов'язаним, вчинить злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, то його буде притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 185 КУпАП.

"А у разі вчинення опору поліцейському чи заподіяння йому тілесних ушкоджень така особа нестиме кримінальну відповідальність за статтею 342 або 345 Кримінального кодексу України", - додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, станом на середу, 22 травня, в застосунку "Резерв+" зареєстровано понад 1,2 млн успішних авторизацій та 700 тис. оновлень даних.

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