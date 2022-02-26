"За що ви воюєте?": президент Литви російською звернувся до окупантів РФ і їхніх матерів

Президент Литви вважає, що ще не пізно зупинити війну.
Президент Литви Гітанас Науседа записав відеозвернення до росіян, в якому закликав військових РФ зупинити беззмістовну війну, а також звернувся до матерів, чиї діти беруть участь у бойових діях.
Відповідне відео опублікував президент на своїй сторінці у Twitter.
"Я звертаюсь до вас, люди Росії. Я звертаюсь до вас, матері солдатів, яких посилають помирати в Україну. Я звертаюсь до вас, солдати, які воюють невідомо чому і за що. У чому сенс цієї війни? Тільки у тому, що хтось, сидячи за столом, намалював на карті шмат землі, який хоче відібрати? Шмат землі, який ніколи йому не належав, не належить і не буде належати", - сказав литовський президент.
Страшно дивитися, як гинуть жінки та діти, руйнуються церкви. За що ви воюєте? Ви ж руйнуєте те, що є святим для кожного зі слов’ян, тобто колиску православ’я Київської Русі. Зупиніться. Подумайте, що творите, що творять ваші керівники. Ще не пізно, хоча багато зла вже зроблено. Але все ще не пізно все це зупинити".
Я обращаюсь к вам, люди #России. Еще не поздно. Хотя много зла уже сделано, еще не поздно все это остановить.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 26, 2022
I appeal to you people of #Russia. It’s not too late. Even though much evil has been committed, it’s not too late yet to stop all of this. pic.twitter.com/1PLBSAROPg
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.