"За що ви воюєте?": президент Литви російською звернувся до окупантів РФ і їхніх матерів

"За що ви воюєте?": президент Литви російською звернувся до окупантів РФ і їхніх матерів

Президент Литви вважає, що ще не пізно зупинити війну.

Президент Литви Гітанас Науседа записав відеозвернення до росіян, в якому закликав військових РФ зупинити беззмістовну війну, а також звернувся до матерів, чиї діти беруть участь у бойових діях.

Відповідне відео опублікував президент на своїй сторінці у Twitter.

"Я звертаюсь до вас, люди Росії. Я звертаюсь до вас, матері солдатів, яких посилають помирати в Україну. Я звертаюсь до вас, солдати, які воюють невідомо чому і за що. У чому сенс цієї війни? Тільки у тому, що хтось, сидячи за столом, намалював на карті шмат землі, який хоче відібрати? Шмат землі, який ніколи йому не належав, не належить і не буде належати", - сказав литовський президент.

Страшно дивитися, як гинуть жінки та діти, руйнуються церкви. За що ви воюєте? Ви ж руйнуєте те, що є святим для кожного зі слов’ян, тобто колиску православ’я Київської Русі. Зупиніться. Подумайте, що творите, що творять ваші керівники. Ще не пізно, хоча багато зла вже зроблено. Але все ще не пізно все це зупинити".