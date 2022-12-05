За що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн

Чому генератор може стати проблемою, за що можна заплатити немаленький штраф, читайте в матеріалі ТСН.ua.
Масовані обстріли енергетичних об'єктів України, відключення електроенергії змушують українців скуповувати генератори, попит на яких виріс удесятеро. Купують генератори як для побутового вжитку, так і підприємці для роботи, Власники генераторів ризикують отримати штраф на 500 тис. грн.
Хто може заплатити штраф за генератори
Річ у тім, що зберігати пальне без спеціальної ліцензії не можна, а експлуатація цих приладів на підприємствах вимагає оформлення спеціальної документації. Навіть в умовах воєнного стану забороняється суб'єктам господарювання зберігати пальне для особистих потреб без відповідної ліцензії. За це може бути призначений штраф у розмірі 500 тис. грн.
До винятків належать:
- Підприємства, установи та організації, що повністю утримуються коштом державного або місцевого бюджету.
- Підприємства, установи та організації системи державного резерву.
- Ліцензія не потрібна суб'єктам господарювання, які використовують та зберігають пальне на спеціально облаштованих майданчиках та бурових платформах, якщо вони його не продають, а використовують для власних виробничо-технологічних потреб.
Не потрібна ліцензія і тим, хто зберігає пальне виключно у споживчій тарі місткістю до 5 літрів.
Що стосується зберігання пального, ДСНС категорично не рекомендує тримати каністри в підвалах чи підсобних приміщеннях, краще максимально використовувати бак генератора, за необхідності докуповувати паливо.
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