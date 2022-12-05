За що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн

Чому генератор може стати проблемою, за що можна заплатити немаленький штраф, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Масовані обстріли енергетичних об'єктів України, відключення електроенергії змушують українців скуповувати генератори, попит на яких виріс удесятеро. Купують генератори як для побутового вжитку, так і підприємці для роботи, Власники генераторів ризикують отримати штраф на 500 тис. грн.

Хто може заплатити штраф за генератори

Річ у тім, що зберігати пальне без спеціальної ліцензії не можна, а експлуатація цих приладів на підприємствах вимагає оформлення спеціальної документації. Навіть в умовах воєнного стану забороняється суб'єктам господарювання зберігати пальне для особистих потреб без відповідної ліцензії. За це може бути призначений штраф у розмірі 500 тис. грн.

До винятків належать:

Підприємства, установи та організації, що повністю утримуються коштом державного або місцевого бюджету.

Підприємства, установи та організації системи державного резерву.

Ліцензія не потрібна суб'єктам господарювання, які використовують та зберігають пальне на спеціально облаштованих майданчиках та бурових платформах, якщо вони його не продають, а використовують для власних виробничо-технологічних потреб.

Не потрібна ліцензія і тим, хто зберігає пальне виключно у споживчій тарі місткістю до 5 літрів.

Що стосується зберігання пального, ДСНС категорично не рекомендує тримати каністри в підвалах чи підсобних приміщеннях, краще максимально використовувати бак генератора, за необхідності докуповувати паливо.

Читайте також: