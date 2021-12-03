За що воюють: до 30-річчя ЗСУ армійці в соцмережах влаштували флешмоб

Перше відео опублікував головнокомандувач Валерій Залужний.
Флешмоб у соцмережах до 30-річчя Збройних сил України. Вже в понеділок наші армійці святкують ювілей. І до цього дня знімають ролики, де показують, за що воюють.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 3 грудня.
Так, перше відео опублікував головнокомандувач Валерій Залужний. Для того, аби взяти участь, військовим потрібно стати в кадр вдягнутим у форму і показати щось найдорожче з того, що захищаєш.
На перших відео бійці показали дітей, онуків, поранених побратимів та національні прапори. Супроводжують відео хештеги #ЗСУ30 та #ПідЗахистомЗСУ.
Нагадаємо, День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року закону України "Про Збройні сили України".