Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"За щоку хіба взяли": російські військові самі спростовують фейк про "захоплення" Рубіжного

Дата публікації
Перегляди
4840
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"За щоку хіба взяли": російські військові самі спростовують фейк про "захоплення" Рубіжного

Associated Press

Окупанти самі спростовують неправдиву інформацію, про ніби захоплення ними Рубіжного.

Російські військові самі спростовують фейк про захоплення ними міста Рубіжне, що в Сєвєродонецькому районі Луганській області.

Служба безпеки України перехопила розмову загарбника із його товаришем, якому він розповів, як все відбувається насправді на цьому напрямку.

"За щоку хіба взяли. Я ж тобі кажу, ні*уя не взяли. Тут кричать: "Вперед-вперед", а йти нема кому вперед. Мені теж розказували, що, по "тєлєку" передавали, что Рубіжне взяли. Х*й хто там брав що! На місці стоїмо", – розповідає російський окупант, який намагається просунутися на Луганщині.

Також він розпові, що навіть "елітні" підрозділи Росії добряче потерпають від українських захисників: "Тут ось і спецназ російський приїжджали… Тоже пі*ди получили трохи минулої ночі".

Також, за словами окупанта, "кадирівцяв" також українські військові "насипали перцю". Тож замість бойових дій вони "взяли під себе" вивезення накраденого в Україні майна:

"Чечени п*зди получили і більше нікуди не ходять… Займаються "еакуацією": сюда фури з ковбасою гонять, а назад – фури із золотом. Типу "гуманітарку" сюда, а звідси награбоване тягнуть", – невдоволено розповідає загарбник.

Нагадаємо, вже втретє від початку повномасштабної війни Росії проти України Міноборони РФ повідомило про "звільнення" Рубіжного. Ця інформація вкотре виявилася фейком. 

Читайте також:

Наступна публікація