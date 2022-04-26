"За щоку хіба взяли": російські військові самі спростовують фейк про "захоплення" Рубіжного

"За щоку хіба взяли": російські військові самі спростовують фейк про "захоплення" Рубіжного

Окупанти самі спростовують неправдиву інформацію, про ніби захоплення ними Рубіжного.

Російські військові самі спростовують фейк про захоплення ними міста Рубіжне, що в Сєвєродонецькому районі Луганській області.

Служба безпеки України перехопила розмову загарбника із його товаришем, якому він розповів, як все відбувається насправді на цьому напрямку.

"За щоку хіба взяли. Я ж тобі кажу, ні*уя не взяли. Тут кричать: "Вперед-вперед", а йти нема кому вперед. Мені теж розказували, що, по "тєлєку" передавали, что Рубіжне взяли. Х*й хто там брав що! На місці стоїмо", – розповідає російський окупант, який намагається просунутися на Луганщині.

Також він розпові, що навіть "елітні" підрозділи Росії добряче потерпають від українських захисників: "Тут ось і спецназ російський приїжджали… Тоже пі*ди получили трохи минулої ночі".

Також, за словами окупанта, "кадирівцяв" також українські військові "насипали перцю". Тож замість бойових дій вони "взяли під себе" вивезення накраденого в Україні майна:

"Чечени п*зди получили і більше нікуди не ходять… Займаються "еакуацією": сюда фури з ковбасою гонять, а назад – фури із золотом. Типу "гуманітарку" сюда, а звідси награбоване тягнуть", – невдоволено розповідає загарбник.

Нагадаємо, вже втретє від початку повномасштабної війни Росії проти України Міноборони РФ повідомило про "звільнення" Рубіжного. Ця інформація вкотре виявилася фейком.

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