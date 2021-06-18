За секс брала 1,5 тис. грн: 23-річна дівчина влаштувала бордель в орендованій квартирі в Івано-Франківську

Дівчина шукала клієнтів і отримувала з них по 1,5 тис. грн за кожен візит.
В Івано-Франківську 23-річна дівчина облаштувала в орендованій квартирі бордель. Вона була адміністраторкою і самостійно записувала клієнтів, яких знаходила в Мережі.
"Вона спеціально орендувала квартиру в Івано-Франківську, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартістю 1500 гривень, приймала дзвінки та отримувала оплату. Клієнтів фігурантка знаходила через оголошення в мережі Інтернеті", - розповіли в поліції Івано-Фарнківської області.
Під час обшуку в орендованій квартирі поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, документи а також гроші, отримані від незаконної діяльності.
За організацію схеми проституції їй загрожує до семи років позбавлення волі.
Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру за ч.1,2ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.
Нагадаємо, у травні в Івано-Франківську двох сутенерок відправили за ґрати на два роки.