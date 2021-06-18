За секс брала 1,5 тис. грн: 23-річна дівчина влаштувала бордель в орендованій квартирі в Івано-Франківську

Дівчина шукала клієнтів і отримувала з них по 1,5 тис. грн за кожен візит.

В Івано-Франківську 23-річна дівчина облаштувала в орендованій квартирі бордель. Вона була адміністраторкою і самостійно записувала клієнтів, яких знаходила в Мережі.

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"Вона спеціально орендувала квартиру в Івано-Франківську, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартістю 1500 гривень, приймала дзвінки та отримувала оплату. Клієнтів фігурантка знаходила через оголошення в мережі Інтернеті", - розповіли в поліції Івано-Фарнківської області.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Під час обшуку в орендованій квартирі поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, документи а також гроші, отримані від незаконної діяльності.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

За організацію схеми проституції їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру за ч.1,2ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, у травні в Івано-Франківську двох сутенерок відправили за ґрати на два роки.

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