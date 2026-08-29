Оренда житла в Ужгороді

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В Ужгороді спалахнув черговий скандал довкола аномальних цін на ринку нерухомості. Коментаторів обурило оголошення про здачу квартири за 37 тисяч гривень на місяць, у якому власники навіть не спромоглися показати стан ванної кімнати та туалету.

Про це стало відомо з допису у соцмережі Threads, який викликав бурхливе обговорення у Мережі.

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«Ужгород, ви здуріли з цінами на оренду?! 37 тисяч за таку квартиру? Фото ванної та туалету навіть немає — певно, там узагалі окремий вид мистецтва. Моїх друзів виселяють із житла, яке вони орендували близько 5 років. Сім’я — двоє дорослих і двоє дітей. І тепер знайти нормальну квартиру за адекватну ціну майже нереально. Звідки взагалі беруться такі ціни?!», — обурилася користувачка.

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У коментарях зауважили, що у прифронтових містах для українських військових дуже часто ціна житла набагато більша з гіршими умовами.

Інші користувачі пояснили, що дійсно в Ужгороді найвищі ціни, бо це — найбезпечніший регіон.

На зауваження, що власники житла наживаються на переселенцях місцеві зауважують, що в регіоні дуже низькі зарплати і дуже часто — здача в оренду житла є єдиною можливістю заробити, коли кордони закриті.

Нагадаємо, що Закарпаття залишається одним із найдорожчих регіонів України за вартістю оренди житла. Попри те, що високий попит сформувався ще на початку повномасштабного вторгнення, ціни на квартири в Ужгороді продовжують утримуватися на найвищому рівні, і вже нікого не дивує, що дуже часто вони перевищують київські розцінки, залишаючи багатьох орендарів без можливості знайти доступне житло.

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