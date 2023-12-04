"За шість кілометрів - Бахмут": українські воїни показали "головну ялинку країни"

Українські військові продовжують звільняти території від російських загарбників. Попри це, не забувають і про те, що наближаються свята. Неподалік однієї з найгарячіших точок фронту вони показали прикрашену ялинку.

Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ України.

За їхніми словами, ялинку розташували за 6 кілометрів від Бахмута, де тривають важкі бої.

"Головна ялинка країни", - йдеться в повідомленні.

Ялинка за шість км від Бахмута

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Минулої доби на Бахмутському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Там Силами оборони відбито 16 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області.

Українські бійці третьої окремої штурмової бригади показали драматичні кадри, зняті під артилерійським та мінометним обстрілом ворога – закріплення на позиціях після штурмових дій під Бахмутом.

Тим часом темп бойових дій на фронті значно уповільниться через складні погодні умови, але повністю війна не зупинятиметься.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.