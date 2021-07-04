За шість місяців в Україні майже пів сотні потопельників: українцям дали поради для уникнення трагедій на воді

За шість місяців в Україні майже пів сотні потопельників: українцям дали поради для уникнення трагедій на воді

Під час купання заборонено вживати алкоголь.

Від початку червня 2021 року в Україні на воді загинуло 146 людей, від січня — 464 людини, з них 44 дитини. Спекотна погода сприяє тому, що більшість людей проводять свій відпочинок поблизу води на річках, озерах, ставках та інших водоймах. Але щоб плавання, яке є вкрай корисним, не обернулося трагедією, слід дотримуватися низки правил поведінки.

Як безпечно відпочивати на воді, розповіли у МОЗ.

Передусім, необхідно плавати лише у відведених і обладнаних для цього місцях, які відповідають вимогам безпеки. У жодному разі не можна дітям купатися без нагляду дорослих, які мають бути на відстані витягнутої руки.

"...щоб бути готовим негайно надати допомогу. Дитина може тонути і при цьому не кликати на допомогу. Будьте готові в такій ситуації негайно допомогти", - наголосили у МОЗ.

Найкраще відпочивати на воді в денний час за спокійної безвітряної погоди. Рекомендована температура води не нижче +18 °С, повітря — не нижче +24 °С. Безперервне перебування у воді не має перевищувати 15 хвилин.

У воду слід заходити поступово, адже організм повинен звикнути до температури і вдасться уникнути спазмів, що особливо небезпечно на воді.

У місцях, де невідомі глибина та стан дна, заборонено пірнати, а за межі купання в акваторії, огороджену буями, - запливати.

Крім того, не можна підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів. Не радять і вживати алкоголь під час купання.

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"Спрагу краще втамовувати водою, а не алкогольними напоями. На сонці швидкість сп’яніння вища, алкоголь знижує координацію і швидкість обробки інформації мозком, а тому це може мати небезпечні наслідки і ви можете втонути під час плавання. Також ви можете отримати опіки через безконтрольне засмагання", - підсумували у МОЗ.

Як повідомлялося, плавання дуже корисне у будь-якому віці, але як швидко і правильно навчити дітей плавати, на жаль, відомо не всім. Водні процедури важливі для розвитку дітей, а тому привчати до них варто малюків із раннього віку. Утім, якщо залучити дітвору до води не вдалося навіть у шкільному віці, хвилюватися не варто. Адже навчаються плавати у різному віці.

Як навчити дітей плавати без страху і ризику, читайте тут.

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