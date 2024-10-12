За сприяння Франції в Україні будуть створювати нові виробництва зброї — Зеленський

Українська промисловість здатна виробляти значно більше дронів, снарядів та бойової техніки, ніж дозволяють фінансові спроможності.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції було досягнуто домовленості про створення спільних українсько-французьких виробництв зброї у нашій державі.

Про це повідомив український президент у вечірньому зверненні в суботу, 12 жовтня.

“На рівні міністерств оборони це опрацьовується. Вже працює данська модель, коли уряди держав-партнерів залучають інвестиції у виробництво зброї, а нову, французьку модель ми розглядаємо як можливість залучати інвестиції у створення саме нових виробництв”, - наголосив Зеленський.

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Президент зауважив, що дав персональне завдання для міністра оборони та керівника Мінстратегпрому – забезпечити виконання всіх домовленостей.

При цьому Володимир Зеленський відзначив, що українська промисловість здатна виробляти значно більше дронів, снарядів та бойової техніки, ніж дозволяють фінансові спроможності нашої держави.

“Водночас є багато партнерів, які з обʼєктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї: не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз – в обороні, в наших активних діях. Є лідерство країн, яке обʼєднує інших у світі заради такої нашої спільної виробничої роботи”, - сказав президент.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що зараз військові його країни навчають 2300 українських бійців новоствореної бригади "Анни Київської".

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