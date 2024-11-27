За строком давності: родичам посіпаки Януковича повернуть заарештоване майно  

Вишгородський районний суд скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості часів президента Януковича Едуарда Ставицького.

Про це повідомив "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу суду від 6 листопада.

"З-під арешту звільнені квартири, земельні ділянки, повертаються ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій. Сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів. У дружини експосадовця Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути 24 700 доларів і численні ювелірні прикраси та біжутерію, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища", – йдеться у матеріалі.

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Арешт зняли й з майна тещі Ставицького, Валентини Ушакової, зокрема квартири, земельної ділянки, котеджу, шести машиномісць. Також їй повернуть численні прикраси.

Батько Ставицького знову отримає свої 20 наручних годинників, 14 запонок та два нагрудні знаки з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем. Втім, доля значно більших скарбів, вилучених у його квартирі під час обшуку у березні 2014 року, невідома. Йдеться про 4,8 млн доларів і кілограми золота в злитках. На ці матеріальні цінності арешт не накладався, тож залишається тільки гадати, де вони перебувають зараз.

Майно родичів Едуарда Ставицького було під арештом 10 років на підставі розслідування оборудки із заволодінням об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" в урочищі "Межигір’я", де була розташована резиденція президента-втікача Віктора Януковича.

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Двох фігурантів справи, Ставицького та приватного нотаріуса Юлію Ткаченко, 21 червня 2024 року суд звільнив від кримінальної відповідальності за строками давності. Всі десять років, поки велось слідство, Ставицький був у розшуку та переховувався від правосуддя, але разом зі своїм адвокатом взяв участь у засіданні 21 червня по відеозв'язку.

За словами адвоката, весь цей час Ставицький разом з родиною проживав в Ізраїлі, про що прокуратурі було відомо. Через два тижні після закриття кримінальної справи прокуратура спробувала оскаржити рішення суду, але апеляційний суд відхилив клопотання.

Нагадаємо, у 2018 році ГПУ спрямувала до суду справу щодо незаконного заволодіння "Межигір'ям" Януковичем. У справі фігурують ексглава "Надра України", приватний нотаріус та директор компанії "Танталіт".

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