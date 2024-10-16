За таких умов вони не будуть служити: у Волинському ТЦК нагадали про вимогу до військовозобов'язаних

Йдеться про тих громадян, хто має право на відстрочку.

Ті військовозобов'язані, які мають право на відстрочку під час мобілізації в Україні, мають надати всі необхідні для цього документи, тоді вони не будуть служити.

Про це заявив заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха, повідомляють "Волинські новини".

Маруха також зазначив, що згідно зі статистикою, на Волині зафіксовано найкращий відсоток з оновлення даних військовозобов’язаних.

Він наголосив, що військовозобов’язані, які мають право на відстрочку, за умови написання заяви, надання підтверджувальних документів, служити не будуть.

"Головне - представити всі документи", - заявив Маруха.

Він також розповів, що у Волинській області вже надсилають повістки військовозобов’язаним чоловікам через "Укрпошту".

Раніше ТСН.ua повідомляв, що від листопада 2024 року в застосунку “Резерв+” можна отримати відстрочку від мобілізації. Продовжити відстрочку також можливо буде через цей застосунок. Як саме це зробити, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Додамо, що відстрочка від мобілізації можлива, якщо вірно подати необхідні документи. Порядок подання документів та отримання відстрочки передбачений Постановою КМУ №560.

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