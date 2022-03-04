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За територією Запорізької АЕС продовжує горіти одна з будівель: окупанти не дають загасити пожежу

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За територією Запорізької АЕС продовжує горіти одна з будівель: окупанти не дають загасити пожежу

t.me/dsns_telegram

У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. 

У ДСНС повідомили оперативну інформацію щодо атаки російських загарбників на Запорізьку АЕС станом на 4:00.

Про це йдеться в Telegram-каналі ДСНС. 

Внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі.

Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі.

У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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