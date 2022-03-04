За територією Запорізької АЕС продовжує горіти одна з будівель: окупанти не дають загасити пожежу

За територією Запорізької АЕС продовжує горіти одна з будівель: окупанти не дають загасити пожежу

У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести.

У ДСНС повідомили оперативну інформацію щодо атаки російських загарбників на Запорізьку АЕС станом на 4:00.

Про це йдеться в Telegram-каналі ДСНС.

Внаслідок обстрілів за територією АЕС продовжує горіти одна з будівель учбово-тренувального комплексу. Вогнем охоплені 3, 4, 5 поверхи п'яти поверхової будівлі.

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Окупанти не дають можливості для підрозділів ДСНС приступити до ліквідації наслідків пожежі.

У м. Енергодар на Запорізькій АЕС працює один енергоблок із шести. Протипожежний стан АЕС в нормі.