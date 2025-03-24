За тиждень ДТЕК повернув світло для понад 163 тисячі родин після обстрілів

Минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалося повністю або частково відновити електропостачання 163 тис. родин в 217 населених пунктах у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що від 17 до 23 березня енергетики продовжували усувати наслідки ворожих обстрілів. Найбільше – на Дніпропетровщині, яка вже майже постійно зазнає ворожих атак. Особливо страждає південь області, наближений до зони бойових дій. Тут минулого тижня енергетикам вдалося повернути світло для 110,6 тисячі родин.

Своєю чергою найбільш активні бої тривають на Донеччині. Попри постійну небезпеку фахівці енергокомпанії відновлюють електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення ремонтів. За останні сім днів тут вдалося відновити електропостачання в оселях майже 52,6 тисячі родин.

Також ворожі атаки спричиняли відключення й на Одещині: минулого тижня тут вдалося повернути електрику у 470 домівок, знеструмлених обстрілами. Енергетики відновили електрику максимально оперативно, щойно сапери та військові надали дозвіл.

Нещодавно 12 енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова отримали нагороди за роботу з відновлення електропостачання в Одеській області після ворожих атак.