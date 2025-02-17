За тиждень ДТЕК повернув світло у понад 82 тисячі домівок після обстрілів

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 82 тисяч родин у 39 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень – на Дніпропетровщині, особливо на півдні області, наближеному до зони бойових дій. Минулого тижня тут вдалося відновити світло для 49,7 тисячі родин.

Водночас відновлювати електрику на Донеччині стає дедалі важче через велику активність ворога, однак енергетики продовжують працювати попри все. Від 10 до 16 лютого тут вдалося повернути електрику до 31,3 тисячі осель.

Крім того, енергетики ДТЕК відновили електропостачання до 1,1 тисячі домівок на Київщині, що також знеструмлювалися внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 537 тис. родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.