За тиждень енергетики із ЗСУ повернули світло для 90 тис. родин

За тиждень з 10 по 16 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 90 тисяч родин у 159 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, через руйнування електромереж у Донецькій області енергопостачання відновили понад 46 тисячам осель мешканців області у 57 населених пунктах.

Крім того, зазначається, що тяжких пошкоджень зазнає також енергетична інфраструктура Дніпропетровщини.

«Всього за тиждень енергетики відновили електропостачання майже 44 тисячам родин у 102 населених пунктах Дніпропетровщини. Енергетики оперативно приступають до ремонтів та роблять все необхідне, щоб відновити електропостачання, щойно отримують дозволи на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ», - повідомили в компанії.

Через російські терористичні атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, за розпорядженням НЕК Укренерго в деяких регіонах країни можуть впроваджуватись стабілізаційні відключення електроенергії для того, аби уникнути масштабних аварій. Вони можуть тривати поки держенергокомпанія НЕК Укренерго не відновить всі пошкоджені елементи енергосистеми. Інформація про потенційні відключення буде розміщена на сайтах обленерго.

«Однак кожен українець зараз може допомогти енергетикам справитися з атаками ворога. Просимо всіх розумно споживати електроенергію — вмикати енергоємні прилади по черзі в години пікового навантаження вранці з 8.00 до 11.00 та ввечері з 18.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо», - повідомили в компанії.