За тиждень енергетики повернули світло для понад 220 тисяч родин

За тиждень енергетики повернули світло для понад 220 тисяч родин

За минулий тиждень ремонтні бригади повернули світло для понад 220 тисяч домогосподарств у 225 населених пунктів, які були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

«За минулий тиждень ми відновили світло у 225 населених пунктах, надали світло 221 тисячі родин, це 60 тис. у Київській області, 77 тис. у Донецькій області та 86 тис. у Київській околиці та місті Києві», -повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Сахарук зазначив, що зараз Київ почав потерпати від відключень електричної енергії, що пов'язано з бойовими діями, які ведуться на околицях міста.

Він додав, що зараз ДТЕК працює над тим, щоб збільшити потужність приєднань до об'єктів критичної інфраструктури, таких як лікарні, в областях, де зараз не йдуть бойові дії.

«Ми збільшуємо видачу, підвищуємо резерви, на випадок, якщо не дай боже будуть йти бойові дії, ми зможемо оперативно надавати світло цим об'єктам критичної інфраструктури», - наголосив Сахарук.