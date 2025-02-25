За тиждень енергетики заживили домівки 162 тис. родин, знеструмлених через атаки ворога, - ДТЕК

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло майже 162 тисячам родин у 56 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Одеській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській областях та Києві.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Одещині, яка зазнала декількох ворожих атак. За тиждень енергетикам вдалося відновити електропостачання майже 101,7 тисяч домівок.

Водночас на Донеччині з 17 по 23 лютого енергетикам вдалося повернути світло в домівки майже 41,6 тисяч родин, попри постійну небезпеку від активних бойових дій.

В той же час, на Дніпропетровщині минулого тижня вдалося відновити електропостачання 17,7 тисяч осель, знеструмлених внаслідок обстрілів. Через наближення фронту обстріли Дніпропетровщини почастішали, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

Крім того, енергетики ДТЕК відновили електропостачання 755 домівок на Київщині та ще понад 200 у столиці, що були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Нещодавно внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинув енергетик компанії ДТЕК Геннадій Мусатов.