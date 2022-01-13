За тиждень хворих на Буковині побільшало на 65%: епідеміолог назвав причину різкого стрибка "ковіду"

Причинами різкого збільшення кількості інфікованих коронавірусом на Буковині називають штам "Омікрон" і масові гуляння.
За останній тиждень у Чернівецький області виявили 1093 випадки коронавірусного інфікування, тобто кількість хворих зросла на 65%. Про це заявив епідеміолог обласного лабораторного центру Юрій Падурару, пише "Суспільне".
За його словами, ймовірними причинами такого різкого стрибка коронавірусу є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння без дотримання карантину.
Найбільшу кількість хворих виявили у Вікнянській, Горішньошеровецькій, Великокучурівській, Мамаївській й Кіцманській територіальних громадах.
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