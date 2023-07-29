За тиждень потонуло 28 громадян: у ДСНС назвали кількість смертей на водоймах від початку року

Надзвичайники вкотре нагадали про правила поведінки на водоймах під час відпочинку.

Від початку 2023 року на водоймах України загинули понад 600 людей, з них – 55 дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Надзвичайники зазначили, що лише за цей тиждень на водоймах потонуло 28 громадян.

"Ігнорування правил безпеки – основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми", - наголосили у ДСНС.

Надзвичайники вкотре нагадали, що купатись можна у місцях, де є рятувальні пости, варто обирати сприятливі умови та погоду і слідкуйте за дітьми.

Нагадаємо, 27 липня в одному із сіл Запорізької області під час купання потонула 11-річна дівчинка.

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