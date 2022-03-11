За три дні з Київської області евакуювали понад 22 тисячі жителів

За три дні з Київської області евакуювали понад 22 тисячі жителів

Кулеба додав, що на суботу, 12 березня, також плануються гуманітарні коридори.

За три дні з гарячих точок Київської області евакуювали понад 22 тисячі людей.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Вже третій день відбувається евакуація. На цей час можемо говорити про більш як 22 тис. людей, які евакуювалися з напружених містечок - Ворзель, Гостомель, Буча, Ірпінь. Станом на 22:00 будемо мати уточнену інформацію і кількість евакуйованих збільшиться", - сказав він.

Кулеба додав, що на суботу, 12 березня, також плануються гуманітарні коридори.

"З 9:00 будемо формувати маршрути. Будемо сподіватись, що все буде погоджено і ми зможемо доїхати до тих містечок і міст, до яких не змогли поки-що потрапити. Всі три дні автобусні колони доїжджали, але, на жаль, не до усіх місць, які ми визначали маршрутами, з різних причин", - сказав він.

За словами Кулеби, напружена ситуація у області залишається на Броварському напрямку, Чорнобильському напрямку і напрямку Житомирської траси.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо.