За три доби ДТЕК повернув світло майже 70 тис. родин після ворожих атак

За три доби енергетики ДТЕК повернули світло майже 70 тис. родин на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині, що були без електроенергії через ворожі атаки.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що черговим ворожим піддалася Одещина. За останні дві доби тут вдалося повернути світло у 54,4 тисяч осель після ворожих обстрілів. Тільки за вчора – у понад 40 тисяч домівок.

На Донеччині з 17 по 19 лютого енергетики повернули електрику у 8,1 тисяч осель. Попри небезпеку ремонтні бригади продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Тим часом на Дніпропетровщині за останні три дні енергетики відновили електропостачання 6,5 тисяч домівок місцевих мешканців.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 82 тисячам родин у 39 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.