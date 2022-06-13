За три місяці росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж фашисти за два роки - мер

За три місяці росіяни вбили вдвічі більше маріупольців, ніж фашисти за два роки - мер

Від початку повномасштабного вторгнення армія країни-агресорки Росії вбили у Маріуполі понад 22 тис. мешканців.

Зараз під час окупації Росії зростає кількість братських могил навколо Маріуполя. Мер міста Вадим Бойченко каже, що росіяни "знищили Маріуполь як звичайні терористи і вбивці".

Про це він заявив під час всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Вони вбили понад 22 тисяч місцевого населення. Вони зруйнували на 50% наші багатоповерхові будинки, тобто перетворили їх на попіл. Тобто вони наробили більше лиха, ніж фашисти за два роки окупації. Нагадаю, що від 1941 до 1943 роки фашисти, Гітлер вбили трохи більше 10 тис. населення", - сказав Бойченко.

За його словами, місто опинилося на межі спалаху інфекційних захворювань через підвищення температури повітря. Крім того, Маріуполь не має води, немає електропостачання, а також не працює сьогодні каналізація.

Як повідомлялося, від 1 липня російська "адміністрація" Маріуполя видаватиме гуманітарну допомогу не всім мешканцям окупованого міста - лише не працездатні. Зокрема, інваліди 1 і 2 групи, матері-одиначки з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї з трьома і більше дітьми, діти-сироти і вагітні жінки.

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