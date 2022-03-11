За три останні дні рятівники вивезли майже тисячу людей з селищ Мощун, Пуща Водиця та Горенка

За три останні дні рятівники вивезли майже тисячу людей з селищ Мощун, Пуща Водиця та Горенка

Правоохоронці доправляють людей у безпечне місце та привозять до евакуаційних автобусів.

Столичні правоохоронці разом із представниками благодійного фонду евакуйовують місцевих мешканців із Київської області.

За три останні дні рятівники вивезли майже тисячу людей з селищ Мощун, Пуща Водиця та Горенка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Співробітники Оболонського управління поліції спільно з представниками благодійного фонду "Спадок" на прохання родичів евакуйовують мешканців, які не встигли покинути свої домівки. Правоохоронці доправляють їх у безпечне місце та привозять до евакуаційних автобусів", - йдеться у повідомленні.

Тим громадянам, що вирішили залишитись, правоохоронці та волонтери роздали продукти харчування та ліки.

Нагадаємо, у селі Тарасівка під Києвом на земельну ділянку впали уламки ракети окупантів.