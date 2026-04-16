Укрaїнa
За три місяці машинобудівники ДТЕК виготовили 3 нових комбайни та 483 тисячі запчастин для забезпечення вуглевидобутку
За три місяці 2026 року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 3 нових прохідницьких комбайни та 483 тисячі запчастин і комплектуючих для підтримки українського вуглевидобутку.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«У січні-березні 2026 року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 513 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Також вони випустили понад 483 тисячі запчастин і комплектуючих. Серед них — три нові комбайни та три електродвигуни українського виробництва», - йдеться в ньому.
Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко зазначив, що опалювальний сезон 2025/2026 років став найскладнішим для української енергетики від початку повномасштабної війни і він підтвердив, наскільки важлива спільна праця для підтримки роботи енергосистеми.
«Тому уже зараз важливо працювати на випередження та готуватися до наступного сезону. Наші машинобудівники щодня забезпечують український вуглевидобуток необхідним обладнанням та комплектуючими. Це важливий внесок у стійкість української енергосистеми», - наголосив Фоменко.
Нагадаємо, у 2025 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а за попередні три роки (2022-2024) — понад 18 млрд грн.
Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.